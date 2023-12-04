للمرة الثانية.. حزب الله اللبناني يدك قوات الاحتلال

قال حزب الله اللبناني إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في حرج شتولا للمرة الثانية وحقق إصابات مباشرة.

أعلن حزب الله، استهدافه قوة مشاة إسرائيلية شرق ثكنة برانيت وموقع الراهب وتحقيق إصابات مباشرة.

كما قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، إن صفارات الإنذار تدوي في مجمع أشكول الإستيطاني بغلاف غزة.

وأفادت أخري بإطلاق ٢٠ صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى بين مستوطنتي شوميرا ومتات.

قالت وسائل إعلام عربية، إن صفارات الإنذار تدوي في نير يتسحاق وصوفا جنوب شرق غلاف غزة.

ومن ناحية أخرى، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت صباح اليوم 5 دبابات صهيونيةو5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف الياسين 105.

وأكدت كتائب القسام، أن مجاهدوها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر بمنطقة الشيخ رضوان وعادوا إلىقواعدهم بسلام.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 من جنوده بقصف بقذائف الهاون من الأراضي اللبنانية استهدف موقعاعسكريا في منطقة شتول.