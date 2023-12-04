إقتصادية حماة الوطن: المصريون بالخارج قدموا سيمفونية رائعة في حب الوطن

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أن المصريين في الخارج قدموا نموذجا مشرفا في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 يحتذى به ويعبر عن ثقافة وحضارة المصريين في جو من الديمقراطية يغلب عليه الاحتفال بالاستحقاق الدستوري في إختيار رئيس مصر لفترة جديدة وعزفوا سينفونية رائعة في حب الوطن.

أكد المهندس أحمد تيسير أن حزب حماة الوطن من خلال أمانة المصريين في الخارج أقامت العديد من الفعاليات واللقاءات للجاليات المصرية بالخارج للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات و تسهيل وصول المصريين بالخارج إلى مقار اللجان الانتخابية .

أشار تيسير إلى أن حزب حماة الوطن قام بجهد كبير مستخدما كوادره البشرية بمختلف المحافظات و في الخارج لدعم مرشحه الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة .

أوضح أن الوحدات و الأمانات الحزبية لحماة الوطن قامت بالتواصل المباشر مع الجمهور بمختلف مدن ومحافظات مصر و تم عقد مئات المؤتمرات الشعبية طول الفترة الماضية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وأكد على أن انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي استكمال لعمليات البناء والتنمية بالجمهورية الجديدة و توفير جميع الخدمات للمواطنين واستمرار برامج حياة كريمة و تكافل وكرامة و بناء المصانع واستصلاح الاراضي و انشاء المدن الجديدة والأهم من كل هذا الحفاظ على الهوية المصرية ومقدرات مصر العظيمة .

أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في مصر ستكون عبارة عن ملحمة من الديمقراطية والحرية والحب وكذلك رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عبر بمصر إلى بر الأمان بعيدا عن ما يحدث من توترات سياسية و انقسامات وحروب بالمنطقة .