التعليم العالي تؤكد على أهمية دور المرأة في بناء مجتمع مستدام.. تفاصيل

أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، على حرص الوزارة على تنظيم البرامج التدريبية لتأهيل الطالبات وتمكينهن من مواكبة متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال استكمال فعاليات برنامج "رائدات المستقبل" التدريبي الذي نظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الأستاذة هالة الأمين استشارى ادارة عامة بدرجة مدير عام رئيس لجنة تكافؤ الفرص، الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.



وأكد الدكتور همام أن توفير مثل هذه البرامج التدريبية يسهم في تعزيز المهارات العملية للطالبات وتأهيلهن لسوق العمل، مشيراً إلى أهمية دور المرأة في بناء مجتمع مستدام.

وتضمنت فعاليات اليوم لقاءات ومحاضرات حيث حاورت الطالبات، الدكتورة رؤيات الخطيب الأستاذ بكلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعضو روتارى، وعضو المجلس القومي للمرأة، وحثتهن على أهمية ان يكون لديهن هدف محدد بالوقت.

كما نصحتهن بضرورة البعد عن الروتين والتزام الحدود مع الآخرين والبعد عن الضغوطات الاجتماعية، والاهتمام بالتنمية الذاتية والقراءة فى غير التخصص العلمي.

كما حثت الطالبات بعدم دخول مناقشات بدون الاستعداد لها وضرورة تحقيق الهدف من خلال التخطيط وكيفية تخطي العقبات والتحديات التى تواجه الطالبات لتحقيق هذا الهدف.

وفى الختام اللقاء أكدت على ضرورة التحلي بالصبر والهدوء واليقين واحترام خوف الوالدين والأسرة وقراراتهم وعدم التصادم معهم وكذلك الالتحاق ببرنامج مودة لكيفية اختيار شريك الحياة، واللجوء لمعهد إعداد القادة كمنارة تدريبية لاكتساب الخبرات فى كافة المجالات.

كما انطلقت محاضرة الطلاق قضية مجتمعية الاسباب - التداعيات - مقاربات المعالجة و حاضرت فيها الدكتورة أميرة عبد الحكيم عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ورئيسة قطاع التنمية المستدامة بالاتحاد العربي للمرأة المتخصصة بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية

والمدير التنفيذي لجمعية بنت بلدي لتنمية المجتمع، وبدأت حديثها بالتأكيد على أن الأسرة تعنى المجتمع وتعنى الدولة.



واوضحت ان الطلاق مشكلة أمن قومي وليست مشكلة اجتماعية، وشرحت أسباب الطلاق ومنها

أسباب اجتماعية - اقتصادية - امنية سياسية - ثقافية

كما أكدت على العديد من المفاهيم منها دور التربية ونشأة الطفل، الحقوق والواجبات، عدم التمييز بين الولد والبنت الاحترام، التسامح وحرية التعبير والصدق، والعمل والحب والتفاهم والتعاون وغيرها من المفاهيم الضرورية للحياة.

ثم تطرقت الى العادات والمعتقدات الخاطئة مثل ختان الاناث والزواج المبكر، وكذلك الاختيار الخاطئ وعدم التوافق بين العروسين، وأوضحت تداعيات الطلاق.



كما تناولت الدكتورة نانيس عبد المحسن

استشاري اطفال ومدرب دولي معتمد ومدير وحدة التغذية بالإدارة العامة للامومة والطفولة بوزارة الصحة خلال محاضرة التغذية والصحة الإنجابية خطورة الزواج المبكر وأثره على صحة الأم والطفل، وأهمية ترك فترة كافية من ٣ إلي ٥ سنوات بين كل طفل وآخر للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للأم والطفل، كما تحدثت عن الصحة الإنجابية وأهمية الغذاء الصحي للفتيات .

وتناولت الحديث عن أول 1000 يوم في حياة الطفل ومدى أهميتهم لنمو الطفل .

واستكملت فعاليات اليوم بممارسة الأنشطة الطلابية.