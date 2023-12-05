المملكة تبحث استخدام الألومنيوم السعودي في تصنيع الطائرات

تبحث السعودية مع شركات تصنيع الطائرات، استخدام الألمنيوم السعودي في خطوط الإنتاج، وفقاً لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف.

وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فإن بندر الخريف، قال، خلال ندوة على هامش "مبادرة السعودية الخضراء" المقامة في دبي بالتزامن مع قمة المناخ "كوب 28"، إن 60 إلى 70% من صادرات السعودية من الألمنيوم عالية الجودة، وتذهب إلى صناعات كبيرة مثل صناعة السيارات.

وأشار إلى أن المملكة تبحث الآن مع الشركات المصنّعة للطائرات سبل تطوير منتجات الألمنيوم في المملكة، بهدف استخدامها في خطوط الإنتاج.

وتستثمر السعودية أكثر من 12 مليار دولار في قطاع الألمنيوم، وفقاً لتصريحات سابقة لخالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين لصحيفة "الشرق الأوسط" في نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أنها تسعى لمضاعفة هذا الرقم، ولأن تكون واحدة من أكبر 10 دول عالمياً في إنتاج الألمنيوم بكامل سلسلته القيّمة.

وهذا المخطط يأتي في إطار استراتيجية التعدين والمعادن التي أطلقتها المملكة في العام 2018، والتي تعتبر من مرتكزات رؤية 2030، وتسعى السعودية من خلال هذه الاستراتيجية، لأن تكون لاعباً رئيسياً في صناعة التعدين العالمية عبر شركة "معادن".

وأبرمت المملكة أول صفقة كبيرة لها بهذا القطاع مؤخراً بشراء حصة في وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة "فالي" البرازيلية.

كما تمتلك "معادن" مجمعا للألمنيوم يعتبر أكبر مجمع متكامل لصناعة الألمنيوم في العالم، وتأسس بالشراكة مع شركة ألكوا الأميركية، باستثمارات بلغت 41 مليار ريال.