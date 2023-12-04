حمى وإسهال.. انتشار أمراض معدية بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كشفت تقارير عبرية اليوم عن انتشار حالات إصابة بالتسمم الغذائي والأمراض المعوية في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بين الجنود في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه رغم وصول التبرعات الغذائية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى، بحسب الأطباء فإن سوء تخزينها، ورداءة أدوات النقل والإعداد، تسببا في ارتفاع النزلات المعوية، والإسهال الشديد، وارتفاع درجات الحرارة بين الجنود.

وقال الدكتور تال بروش، مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أسدود، أن تفشي هذه الأمراض له عواقب على حالة الجنود وسير العمليات القتالية، وأضاف: "إذا تفشت العدوى بين 10 جنود في سرية مشاة، وأُصيبوا بالحمى بعد وصول درجة حرارتهم إلى 40 درجة مئوية، وبات ينتابهم الإسهال كل 20 دقيقة، فإنهم لا يعودون صالحين للقتال، بل يعرضون أنفسهم لخطر الوفاة".