عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حمى وإسهال.. انتشار أمراض معدية بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

صدى البلد

كشفت تقارير عبرية اليوم عن انتشار حالات إصابة بالتسمم الغذائي والأمراض المعوية في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بين الجنود في قطاع غزة. 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه رغم وصول التبرعات الغذائية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى، بحسب الأطباء فإن سوء تخزينها، ورداءة أدوات النقل والإعداد، تسببا في ارتفاع النزلات المعوية، والإسهال الشديد، وارتفاع درجات الحرارة بين الجنود.

وقال الدكتور تال بروش، مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا العام في أسدود، أن تفشي هذه الأمراض له عواقب على حالة الجنود وسير العمليات القتالية، وأضاف: "إذا تفشت العدوى بين 10 جنود في سرية مشاة، وأُصيبوا بالحمى بعد وصول درجة حرارتهم إلى 40 درجة مئوية، وبات ينتابهم الإسهال كل 20 دقيقة، فإنهم لا يعودون صالحين للقتال، بل يعرضون أنفسهم لخطر الوفاة".

الاحتلال غزة إسهال حمى معوية تسمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

بوتين يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

قطر تشكر مصر على تسهيل نقل الفلسطينيين للعلاج في الدوحة

خلال 24 ساعة فقط.. أبو عبيدة يعلن حصيلة خسائر فادحة لجيش الاحتلال

ردع وتصدٍ لأي عدو.. محفوظ مرزوق: الفرقاطة "الجبار" الأحدث في العالم |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد رحيل والدها.. شاهد

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة وإسرائيل ..شاهد

أشبه بـ روميو وجولييت.. قصة حب مثيرة جمعت أشرف عبدالغفور وزوجته "شمعة"

فيديو

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ