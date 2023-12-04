وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حماس في جنوب غزة بمصير "الشمال"

توعد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، اليوم الاثنين، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ"التفتيت".

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، وهو يراقب مدينة جباليا وحي الشجاعية في شمال قطاع غزة من الحدود الإسرائيلية، أن هذا العمل الذي يحدث الآن في شمال قطاع غزة سيؤدي قريبًا إلى تفتيت حماس في منطقة مدينة غزة بأكملها وشمال القطاع، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشار "جالانت" إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ستبقى هناك حتى يتم تدمير البنية التحتية لحماس بالكامل، ويهدد الحركة في جنوب غزة.

وأضاف: "لقد عادت قوات جولاني إلى الشجاعية لإغلاق الدائرة، وهذه المرة لن يغادروها حتى يتم القضاء على جميع البنية التحتية الموجودة هناك"، في إشارة إلى المعركة الصعبة التي يقودها اللواء في حي مدينة غزة.

وتابع "الجيش يعمل في أفضل حالاته، ورئيس الأركان يدير الأمور بلا خوف وبنجاح كبير"، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يعمل في جنوب قطاع غزة، ومصير كتائب حماس هناك سيكون مثل مصيرهم في الشمال، بل أسوأ".