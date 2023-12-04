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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا صوت لبشر.. فلسطيني يبحث عن مفقودين داخل منطقة بقطاع غزة |شاهد

فلسطيني يبحث عن مفقودين
فلسطيني يبحث عن مفقودين داخل منطقه بقطاع غزة..فكانت المفاجأة

من أحياء جميلة تدب فيها روح الحياة وتتعالي ضحكات الأطفال إلى أحياء لا يسمع فيها لبشر صوت وتنتشر منها رائحة الموت.

هكذا تحولت العديد من مناطق قطاع غزة بينما لا زال يواجه البعض الآخر الويلات تحت وطأة القصف الجوي لقوات الاحتلال الإسرائيلي. 

ظهر في مقطع فيديو جديد منتشر، رجل فلسطيني تتعالى صرخاته من وسط القطاع بحثًا عن أحد يساعده على الخروج من هذه الإبادة. 

غزة اليوم


منذ قليل ، توعد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، اليوم الاثنين، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ"التفتيت".


وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، وهو يراقب مدينة جباليا وحي الشجاعية في شمال قطاع غزة من الحدود الإسرائيلية، أن هذا العمل الذي يحدث الآن في شمال قطاع غزة سيؤدي قريبًا إلى تفتيت حماس في منطقة مدينة غزة بأكملها وشمال القطاع، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.


وأشار "جالانت" إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ستبقى هناك حتى يتم تدمير البنية التحتية لحماس بالكامل، ويهدد الحركة في جنوب غزة.


وأضاف: "لقد عادت قوات جولاني إلى الشجاعية لإغلاق الدائرة، وهذه المرة لن يغادروها حتى يتم القضاء على جميع البنية التحتية الموجودة هناك"، في إشارة إلى المعركة الصعبة التي يقودها اللواء في حي مدينة غزة.
وتابع "الجيش يعمل في أفضل حالاته، ورئيس الأركان يدير الأمور بلا خوف وبنجاح كبير"، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يعمل في جنوب قطاع غزة، ومصير كتائب حماس هناك سيكون مثل مصيرهم في الشمال، بل أسوأ".

لمشاهدة مقطع الفيديو هنا  

 

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