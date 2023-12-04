حوار هام.. وزير التعليم يرد على تساؤلات المواطنين ببرنامج “الشاهد” الليلة

يحل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الاثنين، ضيفا على شاشة قناة “إكسترا نيوز”.

ويذاع في تمام الحادية عشرة مساءً، حوارا مطولا أجراه الدكتور محمد الباز في برنامج “الشاهد” على فضائية “إكسترا نيوز” مع وزير التربية والتعليم.

وخلال هذا الحوار سيجيب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن كافة الاسئلة التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ، وتكذيب كافة الشائعات التي أثارت الجدل مؤخرا.

كما سيتحدث وزير التربية والتعليم عن انتظام العملية التعليمية في العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، وجهود الوزارة لتخفيف العبء عن اولياء الامور والطلاب

كما سيتطرق الحديث إلى جهود تطوير التعليم ونظام التعليم الجديد وآخر أخباره ، والانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية والبدء في تطوير مناهج الاعدادية وموعد وصول التطوير للمرحلة الثانوية .

وسيشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ايضا على :

سرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة ٣٠ الف معلم..السنة الأولى" وتيسير كافة الاجراءات لهم.

تسكين المديرين الجدد ضمن "المبادرة الرئاسية ١٠٠٠ مدير مدرسة"، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتيسير كافة الاجراءات لهم ومتابعتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم

لا تراخي في غياب الطلاب في المدارس، وجاري العمل على جذب الطلاب للمدرسة

تطبيق اليوم الرياضي والثقافي بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة بما يسهم في اكتشاف الموهوبين والمبدعين

مجموعات الدعم المدرسي تضم المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها

الوزارة بصدد تطوير مناهج المرحلة الثانوية، لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور

وعلى جانب آخر .. كان قد قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية للبنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العام الدراسى.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ‍والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية.

وقد تفقد الوزير سير الدراسة بفصول مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، كما تفقد الوزير حجرة التربية الفنية وشاهد الوزير أعمال الطلاب الفنية حول الفن الشعبى الحديث ورسومات ولوحات فنية للطالبات على الكارتون، والخشب، والقماش، حيث أشاد الوزير بأعمال الطالبات الفنية، وحثهم على مواصلة واستمرار تنمية موهبتهم من خلال المشاركات فى المسابقات والأنشطة الفنية المختلفة التى تقوم بها الوزارة.

وقد تفقد الوزير أيضا معمل العلوم بالمدرسة أثناء شرح مادة العلوم للصف الثانى الاعدادى، وأجرى حوارا مع الطالبات حول الدرس ومدى استفادتهن من التطبيقات العلمية.



كما تفقد الوزير أحد فصول الصف الأول الإعدادي أثناء شرح مادة الرياضيات، وأجرى مناقشة مع الطالبات حول الدرس، كما أكد على أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية لمساعدتهم على زيادة التحصيل المعرفى لمختلف المواد الدراسية.

لقطات من اللقاء