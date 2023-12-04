7 آيات لعلاج النسيان.. اقرأها سترى تغييرا ملحوظا في قوة الذاكرة

آيات علاج كثرة النسيان وتقوية الذاكرة بالقرآن الكريم لعله من أكثر العلاجات التي يبحث عنها البعض، ولا شك أن العلاج بالقرآن الكريم وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى هو علاج نافع، وشفاء تام، أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: 1- أن تكون بكلام الله تعالى، أو بأسمائه أو بصفاته، أو بالأدعية والأذكار النبوية، 2- أن تكون باللسان العربي لمن يعرفه، أو بما يعرف معناه من غير العربية، 3- أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بقدرة الله تعالى، وإنما هي سبب من الأسباب.



علاج كثرة النسيان تقوية الذاكرة

على من يعاني من ضعف الذاكرة يوميًا قراءة آيات معينة من القرآن الكريم، وهذا لم يرد عليه دليل من الكتاب أو السنة وإنما راجع لتجربة البعض وحدث لهم أثر طيب.

قال تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ» صدق الله العظيم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ» صدق الله العظيم.

«رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» صدق الله العظيم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي» صدق الله العظيم.

علاج تقوية الذاكرة



«اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» صدق الله العظيم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ» صدق الله العظيم.

دعاء يعالج النسيان في الصلاة

قال الراحل الدكتور محمد وهدان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن علاج النسيان في الصلاة يتم بعد الوضوء، إذ يقف الشخص بين يدي الله ويتخيل أن الكعبة أمامه والجنة عن يمينه والنار عن شماله وملك الموت خلفه والصراط تحت قدمه والله عز وجل فوقه.



وأضاف «وهدان» في تصريح سابق له: «ثم يقول الشخص الله أكبر، وإذا استيقظ الشخص صباحا يردد قول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» 100 مرة.



وكشف وهدان عن دعاء قاله أحد الصالحين لعلاج النسيان في الصلاة: «يا قدوس الطاهر من كل سوء الذي لا يعادله أحد من خلقه سبحانك» وإذا قاله المسلم لن يسرح في الصلاة بإذن الله.

أسباب فقدان الذاكرة



الإصابة بحادثة أو أورام المخ.

الصدمات النفسية، والإصابة بالاكتئاب.

التعرض للانميا.

الابتعاد عن تناول اللحوم والأسماك.

قلة الثقة في النفس.

الإرشادات التي تساعد على علاج النسيان

تُساعد بعض الأنشطة على تقوية الذاكرة وتنشيطها والوقاية من فقدان الذاكرة والخرف، ومنها:

المُحافظة على النشاط الذهنيّ: حيث تساعد الأنشطة المُحفّزة للذهن مثل ألعاب الكلمات المُتقاطعة، وتعلّم العزف على الآلات الموسيقيّة، وغيرها على الحفاظ على الدماغ وتأخير فقدان الذاكرة.

مخالطة الآخرين بانتظام: حيث يساعد النشاط الاجتماعي على منع حدوث الاكتئاب والتوتّر اللذين يسهمان في فقدان الذاكرة.

التنظيم: مثل تدوين المهام والمواعيد وغيرها، كما تُساعد قراءة المهام التي يتمّ تدوينها بصوتٍ عالٍ على حفظها وتثبيتها في الذاكرة. كما يُساعد على ذلك أيضاً كتابة لائحة بالمهام التي يجب إنجازها والتحقق من المهام المُنجزة. بالإضافة إلى عدم إنجاز عدّة أشياء ومهام في وقتٍ واحد، والحدّ من حدوث التشويش والارتباك.

النوم بشكلٍ جيد: بحيث يكون الحصول على كميّة كافية من النوم من الأمور ذات الأولويّة، حيث إنّ للنوم دوراً مهمّاً في تعزيز وتثبيت الذكريات، وبالتالي سهولة استرجاع هذه الذكريات.

السيطرة على الحالات الصحيّة المزمنة: يجب اتباع إرشادات ونصائح الطبيب المعالج فيما يتعلّق بأيّ حالةٍ مرضيّةٍ مزمنة، إذ إنّ الاعتناء بالنفس قد يحسّن من الذاكرة، ومن هذه الأمراض الاكتئاب، وارتفاع الكولسترول في الدم، ومرض السكري، وأمراض الغدّة الدرقيّة، وغيرها، كما تجب متابعة العلاجات والأدوية مع الطبيب المعالج؛ حيث قد تؤثر بعض الأدوية في الذاكرة.

دعاء لعدم النسيان والحفظ

اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

دعاء بالآيات القرآنية من قول الله تعالى «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي» سورة طه آية 25، 28.

اللهم أني استودعك ما علمتنه وفهمتنه وحفظتنه ، فرده إلي ساعة حاجتي إليه ولا تنسنيه ، وافتح علي اللهم فتحا مبينا ، يا نور السماوات و الأرض .

ولكي يكون حفظ المعلومات بدقة يمكن للطالب قراءة هذه الآية القرآنية بعدد 10 مرات وهي من سورة الأنبياء آية 79 قال سبحانه وتعالى «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ».

الدعاء "يا حي يا قيوم، يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسل م، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم ، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم، وثبات الذهن والعقل والحلم، بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين" .

اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت، يا ذا الجلال والإكرام.

عندما يريد الطالب ان يفهم بسرعة فيقول هذا الدعاء بعد كل صلاة «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب إلى أبد الأبديين ودهر الداهرين، يا رب العالمين» .

يقول النبي صلاة الله عليه وسلم من يريد ألا ينسي القرآن بعد أن يتم حفظه وأيضا بعد دراسة العلم فيقول هذا الدعاء الله نور بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي، بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، يا أرحم الراحمين.

اللهم يارب العالمين يا واسع السلطان ارزقني العلم النافع، ووجهني إلى الطريق الصحيح للحفظ والفهم يارب العالمين.

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

علاج النسيان في الصلاة

وضع الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، روشتة شرعية لـ الخشوع في الصلاة، وعلاج السرحان وشرود الذهن أثناء الصلاة، من 3 أمور تُعين المسلم على الخشوع في الصلاة.

وقال «الورداني» في إجابته عن سؤال: «دائمًا ينتابني هاجس أن عبادتي غير مقبولة فماذا أفعل؟»، أن الأمر الأول الذي يساعد على الخشوع في الصلاة هو العناية بالتركيز في القراءة بتأنٍ وتدبر الآيات وليس مجرد التلفظ بها، مشيرًا إلى خطأ البعض في عدم التلفظ ولهج اللسان بتحريك الشفتين في القراء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

وأضاف أن ثاني هذه الأمور: العناية بموضع النظر في مراحل الصلاة المختلفة، لافتًا إلى أن النظر أثناء الوقوف يكون إلى محل السجود، وأثناء الركوع إلى أطراف أصابع قدميك، وعند السجود يكون إلى «أرنبة» الأنف، وأخيرًا عند التشهد يكون النظر إلى طرف الإصبع المُسبحة -بحسب تعبيره-.

وتابع: ثالثًا: العناية بالأدعية التي يقولها المصلي في أثناء الركوع والسجود والقيام، مشيرًا إلى حضور قلب الداعي أثناء الدعاء، لما رواه أبو هريرةَ أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعاء» رواهُ مسلم.



كيفية التركيز في الصلاة



1- الاستعداد قبل الصلاة تحديد العوامل التي تشتت التركيز والابتعاد عنها.

2- تعلم تعريف الصلاة بشكل جيد حتى يتم التركيز فيها. الحرص على صلاة الجماعة مع المسلمين داخل المسجد؛ لأنها تساعد بشكل كبير على التركيز.

3- إعطاء العقل وقت من الاسترخاء والراحة من مشاكل وهموم الدنيا قبل دقائق من أداء الصلاة، والتخلص من الضغوط النفسية التي تتعرض لها.

4- ارتداء ملابس نظيفة وجميلة تناسب الصلاة.

5- تحديد السور القرآنية التي سيتم قرائتها في الصلاة، بالإضافة إلى الدعاء الذي سوف ندعو به الله.

6- عقد النية على أنّ الصلاة لله عز وجل لنيل رضاه وليس رضا من حولنا. أثناء الصلاة الوقوف مستقيمًا بقلب خاشع لله عز وجل، وإبقاء العينين مفتوحة مع النظر إلى موضع السجود.

7- عدم الصلاة باستعجال، حيث يجب إعطاؤها حقها الكامل.

8- تجويد القرآن أثناء الصلاة بشكل صحيح وترتيل.

9- قراءة القرآن بهدوء لكي لا يتم تشتت الآخرين، وخاصة في صلاة الجماعة.

10- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في حال السرحان أثناء الصلاة.

11- عدم القيام بسرعة بعد أداء الصلاة، والجلوس للذكر والتسبيح.

12- دعوة الله بإخلاص، والاستعاذة بالله من عذاب النار، وطلب العتق من النار منه.

13- الإكثار من الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الدعاء.

14- عدم النظر إلى الصلاة على أنها مجرد عبادة.

15- تنظيم الوقت مع أوقات الصلاة.

16- الحفاظ على الحياة نقية وسليمة خالية من المعاصي، والحرص على كسب المال الحلال.

المعاصي، والحرص على كسب المال الحلال.

أمور تساعدك على التركيز في الصلاة

1- تقديمِ السننِ على الفرائضِ؛ ففيها من اللطائفِ والفوائدِ الشيءَ الكثيرَ، ذلك أنّ النفسَ البشريةَ تتعلقُ بأمورِ الدنيا وأسبابها، فيبتعدُ القلبُ ويذهبُ الخشوعُ في الصلاةِ، فإذا قدَّم المسلمُ السننَ على الفريضةِ فإن النفسَ تأنسُ بالعبادةِ، وتتكيّفُ بالخشوعِ، فيدخلُ في الفريضةِ بحالةٍ أفضل ممّا لو دخلَ الفريضةَ من غير تقديمِ السُنّةِ.

2- أجمعَ العلماءُ على أنّ ما يساعدُ المسلمَ على الخشوعِ في الصلاةِ والخضوعِ للهِ عز وجلَّ غضُّ البصرِ عما يُلهي، وكراهةُ الالتفاتِ ورفعُ البصرِ إلى السماءِ، فيُستحَبُّ للمصلي أن ينظرَ إلى موضعِ سجودهِ إن كان قائمًا، والنظرُ إلى قدميهِ أثناءَ ركوعهِ، وفي حالِ سجودهِ إلى أرنبةِ أنفهِ، وفي حالِ تشهُّدهِ يُستحبُّ النَّظرُ إلى حِجرهِ.

3- العلم أنّ ليس له من الصلاة التي يُصلّيها إلا ما حضر فيها قلبه، وممّا يُعين المسلم على استحضار الخشوع في الصلاة معرفة كيفيّة صلاة النبي -عليه الصّلاة والسّلام-؛ حيث كان إذا دخل في صلاته طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى موضع سجوده.

4- وللمسلم معرفة أحوال السلف الصالح من الصحابة -رضوان الله عليهم- وخشوعهم في صلاتهم؛ لأنّ ذلك يزيد من حبّه صلاته وخشوعه، فهم يعبدون الله عز وجل كأنّهم يرونه، وهو أعلى وأعظم درجات الإحسان في العبادة.

وأعظم درجات الإحسان في العبادة.

ما يمنع التركيز في الصلاة



1- القراءة باللحن بالنقصان أو الزيادة؛ بمعنى المطمطة بقراءة القرآن بنقص أو زيادة، أو إدغام ما لا يجوز إدغامه أو مد غير ممدود.

2- رفع البصر عن موضع السجود.

3- القيام على هيئة غير مشروعة بمعنى وضع الدين في الوسط.

4- الإخلال بالركوع والسجود.

5- الصلاة في الطريق المزدحم؛ فمرور الناس، وصوت السيارات يقطع الخشوع.

6- التكلف بالدعاء يذهب الخشوع.

7- الصلاة حاقبًا أو حاقنًا أو حازقًا؛ حاقبًا بمعنى الغائط، وحاقنًا البول، وحازقًا الريح.

8- احتواء ثوبه أو مصلاه نقوشًا أو صورًا تشغل البال عن التلاوة والذكر.

9- الصلاة بوجود طعام القريب أو الحاضر بسبب اشتهائه الذي يُخل بالخشوع.

10- العبث بالثوب أو بالبدن، أو التفكير بالقلب.

11- انشغال القلب بأمور الدنيا وغفلته عن الآخرة.

12- الشيطان الذي يأتي للمسلم ويوسوس له في صلاته من أجل أن يفسدها.