27 مصابا من قطاع غزة يصلون إلى معبر رفح للعلاج في مصر

قال مصطفى عبدالفتاح مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنّ ما يقرب من 85 شاحنة وصلت إلى الأراضي الفلسطينية من الأراضي المصرية محملة بمساعدات إنسانية، حيث تم إفراغ حمولاتها بالشاحنات الفلسطينية التي تتولى بعد ذلك نقل المساعدات إلى قطاع غزة.

ولفت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن ما يقرب من 27 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر، حيث تم توجيههم جميعا إلى المستشفيات الواقعة في نطاق محافظة شمال سيناء.

وأضاف "عبدالفتاح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "القصف يتجدد على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تتكرر في هذا المكان، ومن معبر رفح البري نسمع أصوات القصف المتوالي على جنوب قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح الفلسطينية وبالقرب من مدينة دير البلح وخان يونس".

وتابع: "كل هذه الأصوات نسمعها ونرصدها جيدا على مرأى ومسمع من منفذ رفح البري بالجانب المصري، وهناك أعداد من الشاحنات الأخرى ستضاف خلال الساعات القليلة الماضية إلى الـ85 شاحنة التي دخلت الأراضي الفلسطينية، وسيتجاوز هذا الرقم 100 شاحنة".

