قيادي بحماة الوطن: إقبال المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات ضربة لأهل الشر

أشاد المهندس يوسف رشدان القيادي بحزب حماة الوطن أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، بالإقبال الكبير من المصريين بالخارج على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنهم سطروا ملحمة وطنية تعكس تقديرهم للانجازات التي حققتها الدولة المصرية.

وأكد “ رشدان” في تصريحات له اليوم، أن هذه الملحمة الوطنية أفشلت المؤامرات الإخوانية التي خططت لتشويه الانتخابات الرئاسية من خلال الشائعات التى تبثها الآلة الإعلامية لقوى الشر والظلام والإرهاب ضد مصر وقياداتها وشعبها.

وثمن رشدان، دور وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات في تسهيل عمليات التصويت حيث حرصت غرفة عمليات الهيئة على التواصل الدائم والمستمر مع السفارات والقنصليات التي أُجريت بها الانتخابات للوقوف على كافة مستجداتها، وما إذا كانت هناك ثمة عقبات أو مشاكل تعتري العملية الانتخابية، أو شكاوى تلقاها الدبلوماسيون المشرفون على الانتخابات من قبل المواطنين إزاء الاقتراع.

واختتمت ، أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية المصرية خارج البلاد، حيث صوت المصريون المقيمون في أنحاء العالم المختلفة، في اليوم الثالث والأخير للانتخابات، التي يتنافس فيها 3 مرشحين إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يلقي تأييدا منقطع النظير من الشعب المصري بمختلف طوائفه.