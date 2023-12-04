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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أيمن محسب لـ «صالون التنسيقية»: القطاع الخاص هو القاطرة الوحيدة للنهوض بالاقتصاد

جانب من الصالون
جانب من الصالون

أشاد الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، بغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي انعقدت خلال تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية. 


جاء ذلك خلال مشاركته صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي عقد بعنوان "التنسيقية تناقش أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم". 


وأوضح، أن إن القطاع الاقتصادي، يواجه سوء إدارة لموارد الدولة من جانب الحكومة، ولا يوجد خطة حقيقية  أو موجودة على الورق ولكن لا تنفذ، للأهداف المحددة للوصول إلى الاستدامة بشكل واضح، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو القاطرة الوحيدة  للنهوض بالاقتصاد المصري. 


وأشار إلى أن سياسة ملكية الدولة لا وجود لها وجود على أرض الواقع، كما أن أداء صندوق مصر السيادي غير متوقع. 


وأوضح أن مصر تحتاج إلى توطين للصناعة ونحن نشيد بمبادرة إبدأ، ولكن نحتاج أيضا إلى إجراءات وتسهيلات حقيقية ورخصة ذهبية لكافة المشروعات مادام هناك جدية لإقامة مشروعات. 


أدار الحوار خلال الصالون؛ آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والدكتور إبراهيم المناسترلي، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

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