عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: هذا يومك لجذب شخص مميز

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

 

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تستطيع اليوم الوصول إلى أهدافك فقط إذا استطعت أن تتخلى عن الاستراتيجية القديمة التى تنتهجها فى حل المشكلات واستخدم أساليب وطرق جديدة.


برج العذراء اليوم ماليا

تنصحك توقعات برج العذراء لهذا اليوم بتوخي الحذر في أموالك وتجنب القيام بعمليات شراء أو استثمارات متهورة لأنها قد لا تحقق النتيجة المرجوة ، وركز على الأهداف طويلة المدى وادخر المال للمستقبل ، وتجنب إقراض الأموال لأنها قد تؤدي إلى تعقيدات في العلاقات.


برج العذراء اليوم عاطفيا

يدخل حياتك أحد الأشخاص الجدد، فاحرص على التقرب منه لعلك تجد معه السعادة التى تبحث عنها فلا تصده.

txt

برج العذراء وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023|العازب يلتقي بشخص مميز

txt

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.. ثق بنفسك وتقدم إلى الأمام


برج العذراء اليوم صحيا

ربما تشعر اليوم ببعض الحيوية والنشاط ما يساعدك على القيام بالكثير من المهام على غير العادة، كما عليك اتباع نظام غذائى صحى طوال الوقت.


برج العذراء حظك اليوم خلال الفتره المقبله

سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهنى اللذان طالما بحثت عنهما، ما يمنحك الشعور بالسعادة، والتحسن الكبير فى حالتك الصحية على مدار الفترة المقبلة.

برج العذراء برج العذراء عاطفيا برج العذراء مهنيا برج العذراء صحيا ابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

موضوعات متعلقة

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. افتح صفحة جديدة مع الشريك

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. ابتعد عن التوتر والقلق

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. ستجد شريك الحياة الذي تحلم به

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

زي المطاعم.. طريقة عمل تورتيلا باللحم المفروم

لحمايتك من حساسية العيون في الشتاء .. طرق فعالة للوقاية من إجهاد النظر

غنية بالفيتامينات.. طرق مبتكرة لعمل زبادي الفواكه في المنزل

احذري .. أخطاء نرتكبها تؤدي إلى ظهور القشرة بكثرة في الشتاء

ترشيحاتنا

قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. مفاجأة سارة من وزير المالية |ماذا قال؟

إصابة جديدة.. صدمة للأهلي قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري في دوري الأبطال

ما المقصود من الإسراع بالجنازة في حديث النبي؟ .. دار الإفتاء ترد

مجدي عبد الغني يكشف المرشحين لأفضل هدف في إفريقيا 2023

يحيى الفخراني: فلسطين في القلب دون ادعاء.. وخطة تهجير أهل غزة ساذجة

وزير التعليم: السيسي يسأل في تفاصيل دقيقة جدًا.. ومتابع ومنصت للحديث جيدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المقاطعة.. طريقة عمل غسول الفم الطبي

مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

بملابس لافتة.. أول ظهور لـ ابنة رانيا يوسف بعد تصريحات المساكنة

بخط يده.. الطفل عمر مكي يؤلف كتابًا عن فلسطين|صور

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ