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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مي حلمي بإطلالة مثيرة تخطف الأضواء.. شاهد

مي حلمي
مي حلمي

شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".


 

وظهرت مى حلمي وهي ترتدي توب أنيق باللون الأسود مع جيبه شورت جلد، واعتمدت على مكياج ناعمًا أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها، مما نال إعجاب متابعيها.


 

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.
 

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.

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