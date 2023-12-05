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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار وتراجع "اليورو" و"الإسترليني" في بداية التعاملات

صدى البلد

 استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، فيما تراجعت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، في تعاملات، اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة بمصر.


وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين "8-14" قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.22 جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.41 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع.
وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.49 جنيه للشراء و33.64 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين "16-25" قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.77 جنيه للشراء و39 جنيهًا للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.96 جنيه للشراء و39.13 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.15 جنيه للشراء و39.32 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 98.95 جنيه للشراء و99.86 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

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