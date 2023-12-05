حركة فتح: مصر نجحت في ردع إسرائيل ومنعها من التهجير القسري للفلسطينيين

قال متحدث حركة فتح إن إسرائيل اقتطعت من موازنة السلطة الفلسطينية المقدار المخصص لغزة مما أعجزها عن دفع رواتب الموظفين، لافتًا إلى أن الاحتلال ينفذ الاقتحامات والانتهاكات في الضفة الغربية دون مراعاة القانون الدولي.



وأضاف متحدث حركة فتح عبر تصريحات لـ فضائية القاهرة الإخبارية أن الولايات المتحدة تتحدث عن اليوم التالي في قطاع غزة لتلفت الأنظار عن اليوم الحالي، متابعًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد حكما فلسطينيا أو سلطة وطنية في فلسطين.



وأشار متحدث حركة فتح إلى أن الاحتلال والولايات المتحدة يدفعان السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا أن مصر نجحت في ردع إسرائيل ومنعها عن المضي قدما في التهجير القسري للفلسطينيين.

