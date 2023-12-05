حماية المستهلك: الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات ضد المخالفين والمستغلين

شن جهاز حماية المستهلك حملات رقابية مكبرة وموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

وأكد ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية بالقاهرة الكبري التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

وأشار إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وشدد رئيس الجهاز على أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وأشار إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز ، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق ، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

(محافظة سوهاج ):

- وفي هذا الإطار ، شن فرع الجهاز بمحافظة سوهاج بالإشتراك مع فرع الجهاز بأسيوط، حملات مكبرة وموسعة أمس بنطاق محافظة سوهاج ، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي من فرعي (سوهاج – أسيوط ).

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت المضبوطات بمحافظة سوهاج علي النحو التالي :

- 2 طن أرز ( حجب عن التداول – مجهول المصدر )

- 2 طن بقوليات ( مجهول المصدر )

- 2طن فلفل أحمر مُعبأ ( مجهول المصدر )

- 1.5 طن منتجات غذائية متنوعة ( مجهول المصدر- غير صالحة للإستهلاك )

محافظة الشرقية :

وشن فرع الجهاز بمحافظة الشرقية حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق المحافظة، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي.

وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت المضبوطات بمحافظة الشرقية علي النحو التالي :

- 2.5 طن دقيق ( مجهول المصدر )

- 925 ك سكر ( بيع بأزيد من السعر )

محافظة الدقهلية :

شن فرع الجهاز بمحافظة الدقهلية حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق المحافظة، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ،وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت المضبوطات بمحافظة الدقهلية علي النحو التالي :

-4 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )

- 1.3 طن أرز ( حجب عن التداول – مجهول المصدر )

- 4 طن دقيق ( مجهول المصدر )

- 3 طن ذرة صفراء ( مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )



وناشد رئيس الجهاز التجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

كما ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .