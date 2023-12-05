صدمة تنتظر الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث ؟

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا.

أسعار الدولار محليا، شهدت استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.



وسجل في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. .

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وأكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء

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