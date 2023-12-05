ضربة مدوية| تراجع كبير في أسعار الدولار.. والسوق السوداء تتهاوى| ماذا حدث؟

تعيش أسواق الصرف العالمية تقلبات لا تنتهي، ومن بين العملات التي تعكس هذه التقلبات بوضوح هو الدولار الأمريكي.

ويأخذ الجنيه المصري دورًا حيويًا في هذا السياق، حيث يشهد ارتفاعًا وانخفاضًا يوميًا.

ونحن هنا لتقديم تحليل شامل للتطورات الأخيرة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وتقديم توقعات للمستقبل.

الارتفاع النسبي في الأسعار

وفي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لاحظنا ارتفاعًا نسبيًا في أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار. وارتفع سعر الدولار بأكثر من 4 جنيهات خلال يومي الأربعاء والخميس.

وبحسب سوق الصرف السوداء، تراوحت الأسعار بين 46 و47 جنيهًا للشراء و48.5 جنيهًا للبيع. وهذا يأتي بعد تجاوز الأسعار لحاجز 51 جنيهًا في الأيام السابقة.

