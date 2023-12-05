عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شروط الأهلي للموافقة على رحيل محمد عبد المنعم.. تفاصيل

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي يترقب وصول عرض احتراف خارجي في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البعض بدأ في الحديث عن امكانية احترافه في انجلترا بعدما قام مؤخرا بالتوقيع لأحد شركات التسويق الانجليزية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "غير صحيح ما يتردد حول وجود نية لاحتراف عبدالمنعم في انجلترا، هناك رغبة لدى النادي الأهلي في تمديد عقده".

وواصل: "قد نفاجئ بتمديد عقد عبدالمنعم، والنادي الأهلي أيضا منفتح على رحيله لاوروبا ولكن ليس بأقل من 5 مليون دولار، وأن يتم تحقيق الاستفادة للطرفين، مع وضع بنود مكافأت كعوائد مستقبلية للأهلي".

وأكمل: "الأهلي يقوم حاليا بتجهيز معتز محمد المدافع الشاب من أجل المشاركة مع الفريق مستقبلا".

وأكد: "أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق من العناصر الجيدة، ولكن من الصعب انتقاله للنادي الأحمر، وهناك أحاديث عند انتقاله للزمالك أو بيراميدز، وكولر تحفظ على ضمه".

وأردف: "هناك حالة سعادة كبيرة بالنسبة لجمهور نادي اتحاد جدة بشأن عودة أحمد حجازي، بل أن الجماهير تريد أن يتقلد حجازي شارة قيادة الفريق وليس بنزيما".

واستطرد: "فيتوريا بالتأكيد سعيد بعودة احمد حجازي ويتمنى ايضا عودة الونش مع عبدالمنعم في خط دفاع منتخب مصر، لكن الونش من الصعب اللحاق بامم افريقيا، وبنسبة 100% حجازي سيكون موجود مع المنتخب الوطني في كوت ديفوار".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

ترشيحاتنا

الانتماء غير موجود.. أحمد عيد عبدالملك: فتوح لاعب كبير لكن الزمالك أكبر

شروط الأهلي للموافقة على رحيل محمد عبد المنعم.. تفاصيل

تطور خطير.. قوات الاحتلال تستهدف جنود الجيش اللبناني وتصيب بعضهم

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة الاحتلال بصواريخ "رجوم"

مكاسب للقمح| قرارات مصيرية للدولة للقضاء على المخاوف من تراجع الإمدادات

متجوزتش عشان خاطرها| ناهد السباعي رفضت الارتباط واختارت والدتها.. كيف توفت ناهد فريد شوقي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أشخاص ممنوعين من لقاح الإنفلونزا الموسمية.. اعرفهم

بادر بالحجز واستلم فورًا| طرح شقق جديدة من سكن لكل المصريين (تفاصيل)

عودة "الشايب" ..آسر ياسين ينضم لأبطال ولاد رزق 3

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

فيديو

خناقة جديدة.. شيرين تكشف سبب خلافها مع حسام حبيب.. فيديو جراف

إسرائيل تعترف بخسائرها وحماس تهاجم أمريكا.. تطورات جديدة | فيديو

أمطار وشبورة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. فيديو

صدمة تنتظر الدولار ومفاجأة في أسعار الذهب.. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ