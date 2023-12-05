شروط الأهلي للموافقة على رحيل محمد عبد المنعم.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي يترقب وصول عرض احتراف خارجي في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البعض بدأ في الحديث عن امكانية احترافه في انجلترا بعدما قام مؤخرا بالتوقيع لأحد شركات التسويق الانجليزية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "غير صحيح ما يتردد حول وجود نية لاحتراف عبدالمنعم في انجلترا، هناك رغبة لدى النادي الأهلي في تمديد عقده".

وواصل: "قد نفاجئ بتمديد عقد عبدالمنعم، والنادي الأهلي أيضا منفتح على رحيله لاوروبا ولكن ليس بأقل من 5 مليون دولار، وأن يتم تحقيق الاستفادة للطرفين، مع وضع بنود مكافأت كعوائد مستقبلية للأهلي".

وأكمل: "الأهلي يقوم حاليا بتجهيز معتز محمد المدافع الشاب من أجل المشاركة مع الفريق مستقبلا".

وأكد: "أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق من العناصر الجيدة، ولكن من الصعب انتقاله للنادي الأحمر، وهناك أحاديث عند انتقاله للزمالك أو بيراميدز، وكولر تحفظ على ضمه".

وأردف: "هناك حالة سعادة كبيرة بالنسبة لجمهور نادي اتحاد جدة بشأن عودة أحمد حجازي، بل أن الجماهير تريد أن يتقلد حجازي شارة قيادة الفريق وليس بنزيما".

واستطرد: "فيتوريا بالتأكيد سعيد بعودة احمد حجازي ويتمنى ايضا عودة الونش مع عبدالمنعم في خط دفاع منتخب مصر، لكن الونش من الصعب اللحاق بامم افريقيا، وبنسبة 100% حجازي سيكون موجود مع المنتخب الوطني في كوت ديفوار".