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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: رغبة أحمد عبد القادر تمنع سموحة من التعاقد معه.. تفاصيل

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه لا يستطيع الوقت الحالي التعاقد مع أحمد عبد القادر نجم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد اقتراب رحيله عن المارد الأحمر.

وقال فرج عامر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" سموحة من الصعب أن يتعاقد مع أحمد عبد القادر خلال الفترة الحالية بسبب الماديات وأن الوقت الحالي عبد القادر غير الفترة الذي تعاقد معه سموحه منذ سنوات.

وأضاف:" ما أعلمه أن عبد القادر هدفه الاحتراف خارج مصر الفترة المقبلة، ومن الصعب يأتي سموحة أو فريق يستطيع دفع المبلغ الذي يحصل عليه.

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