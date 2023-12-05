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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.. كتائب القسام تقصف تل أبيب

صدى البلد

أفادت شبكة العربية في نبأ عاجل ، اليوم الثلاثاء، بأن صاروخا سقط في ميناء تل أبيب.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" قصفها لـ "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مقتل ما يقرب من 250 عاملا في القطاع الصحي في غزة منذ 7 أكتوبر.

وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد ما يربو على 15900 شخص في غزة منذ 7 اكتوبر.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن حجم المساعدات كبير على الجانب المصري لكن إسرائيل تمنع وصولها إلى قطاع غزة.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية أن نسبة الإشغال في المستشفيات بقطاع غزة بلغت 216%.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ، في وقت سابق اليوم، عن وصول 43 جثة إلى مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب القطاع صباح اليوم.

من ناحية أخرى، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش،إن التيار الكهربائي انقطع عن مستشفى كمال عدوان مع وجود شهداء وعشرات المصابين وأكثر من 7 آلاف نازح داخله.

وأضاف أن الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان بالدبابات والقناصة يطلقون النار على من يتحرك ونتخوف من مجزرة داخله كما حدث في الشفاء والإندونيسي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، مقتل جنديين ليرتفع عدد القتلى إلى 5 خلال العمليات البرية في قطاع غزة اليوم.

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