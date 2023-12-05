كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب

أعلنت كتائب القسام قصفها "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين حيث تصاعد الدخان من ميناء تل أبيب.

وكانت كتائب القسام استهدفت غرف قيادة الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا ان مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت أكثر من 70 قذيفة خلال ساعة واحدة على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت صفا نقلا عن مصادر طبية ان عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في الشوارع بمناطق شمالي القطاع في ظل محاصرة المستشفيات وتعطّل مركبات الإسعاف والدفاع المدني بفعل الاستهداف ونفاد الوقود.