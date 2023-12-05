الجيش الإسرائيلي: 80 جنديًا قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 80 جنديا داخل صفوفه منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إلى 406 جندياً، مشيرة إلى أن هذا هو أكبر عدد من القتلى منذ حرب لبنان الثانية.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن تمكن عناصرها قبل قليل من الإجهاز على 10 جنود إسرائيليين وقتلهم من المسافة صفر في محور شرق مدينة خانيونس.

وقالت كتائب القسام عبر صفحتها على تليجرام، إن عناصرها استهدفوا أيضا قوة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خان يونس.

وأضافت كتائب القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس، كما تم استهداف 3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105".

كما أعلنت كتائب القسام، أن عناصرها تمكنت من قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق الغول القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس، ويصيبونهم إصابات محققة.