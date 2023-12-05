مقتل امرأة أمريكية في هجوم سمكة قرش بـ الباهاما

أذاعت فضائية يورونيوز عربي، تقريرا عن مقتل امرأة أمريكية تبلغ 44 عاماً، نتيجة هجوم من سمكة قرش، وذلك خلال ممارستها التجديف قبالة شاطئ أحد المنتجعات في جزر الباهاما، وفق ما أفادت شرطة هذه الجزر في بيان.

وأوضح البيان أن "المرأة كانت تمارس التجديف برفقة رجل قبالة شاطئ منتجع يقع في غرب (جزيرة) نيو بروفيدنس عندما عضتها سمكة قرش".

وتولى أحد عناصر الإنقاذ البحري من المجمع الفندقي نقل المرأة والرجل إلى الشاطئ قبل إجراء الإسعافات الأولية لهما، بحسب المصدر نفسه.

تحقيقاً فُتِح في الحادث

وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقاً فُتِح في الحادث.