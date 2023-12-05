وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تخوض معركة تصفية للشعوب في الجنوب وغزة

كشف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، عن رد بيروت على استهداف الجيش الإسرائيلي للجيش اللبناني، مشيرا إلى أن إسرائيل تقود حرب لتصفية الشعوب في لبنان وغزة.

وأكد بوحبيب، أنه سيبلغ الأمم المتحدة باستهداف الجيش اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

وأشار إلى أن الرد اللبناني سيكون دبلوماسيا ولبنان لا يريد الحرب"، موضحا أن "لبنان ضحية ما تقوم به إسرائيل في الجنوب وفي غزة".

وأكد أن لبنان ترحب بتطبيق القرار الأممي 1701 والخروقات تأتي من الجانب الإسرائيلي"، معتبرا أن "قادة إسرائيل يقودون معركة تصفية للشعوب في لبنان وغزة".