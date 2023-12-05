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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشيد بدور الرائدات الريفيات في نشر التوعية المجتمعية

محافظ دمياط الدكتورة
محافظ دمياط الدكتورة منال عوض

أشادت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، بالدور الذي تقوم به الرائدات الريفيات لخدمة المجتمع، وبما قدموه من جهود كبيرة بالملفات المختلفة ونشر التوعية المجتمعية بين السيدات بموضوعات وقضايا كثيرة وملحة، وكذلك مساعدة السيدات في بدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تعريفهن بالمبادرات التي تنفذها الجهات المختلفة لتحقيق رؤية الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم/الثلاثاء/، مع الرائدات الريفيات، بحضور الشيماء عبد المعطي مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة. 

وناقشت المحافظ - خلال اللقاء - آلية إطلاق دورات تدريبية للسيدات بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك بمجالات ريادة الأعمال والمجالات التسويقية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والجهات المختلفة وأيضًا تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتي تساهم في إطلاق مشروعات جديدة.

وأكدت الدكتورة منال، على أن الرائدات الريفيات حققن نجاحًا كبيرًا في التعامل مع تلك الملفات، باعتبارها قيادة نسائية محلية مؤثرة، مؤكدة حرصها على التواصل المستمر معهم لتنفيذ المزيد من المبادرات وتوفير كافة سُبل الدعم الممكنة لهم لتحقيق ذلك.

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