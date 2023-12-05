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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

45 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال لمنزلا بدير البلح وسط غزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 45 شهيدا وعشرات الجرحى؛ جراء استهداف طائرات الاحـتـلال منزلا لعائلة أبو مصبح في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن أخر إحصائيات لعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الـ60 على التوالي سجلت استشهاد 16060 مواطنا.

وأضافت الكيلة في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، تناول الوضع الصحي الكارثي، أن نحو 15.800 فلسطينيا  استشهدوا في قطاع غزة، فيما استشهد في محافظات الضفة 260 فلسطينيا.

وأوضحت أن نحو 40 ألف فلسطينيا جرحوا خلال العدوان، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال (أكثر من 6 آلاف طفل، ونحو 4 آلاف امرأة)، فيما 20 مستشفى ما تزال خارج الخدمة، رغم من أن بعضها استأنف عملياته جزئيًا بعد وصول الوقود، أي ان جميع المرضى بما فيهم مرضى غسيل الكلى والسيدات الحوامل والأطفال في شامل غزة لايوجد لديهم اي مكان لتلقي العلاج.

وأكدت أن نسبة الإشغال في مستشفيات جنوب قطاع غزة بلغت حتى الآن أكثر من 210% الى جانب النقص الحاد في الكوادر البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

طائرات الاحتلال عائلة أبو مصبح دير البلح قطاع غزة 45 شهيدا وعشرات الجرحى الضحايا الفلسطينيين وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة

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