برلمانية: محافظة أسوان قاعدة انطلاق قوية نحو أسواق دول الكوميسا

كشفت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، عن رغبة رجال اعمال ومستثمرين من دولة السودان الشقيقة، في ضخ استثمارات في الاسواق المصرية من خلال اقامة عدد من المشروعات الكبري بمحافظة أسوان، مشيرة الي أن " بوابة الجنوب " أصبحت قاعدة انطلاق قوية نحو الأسواق الإفريقية والعربية والباب الملكي لتصدير المنتجات والصناعات المصرية، وخاصة دول الكوميسا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة نيفين حمدي، نائبة أسوان مع وفد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة اللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور احمد شيرين نائب الرئيس التنفيذي للترويج بالهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره ، وممثلين عن محافظة أسوان، نيابة عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين بدولة السودان الشقيقة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وايضا أستعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضي لاقامة مشروعات بمحافظة أسوان، بالاصافة الي الاضطلاع علي آخر المستجدات والقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية و الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر أمام المستثمر المصري والاجنبي.

وتم الاستماع إلى الاجراءات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمحافظة ونائبة أسوان، للوقوف على تلك التحديات ووضع رؤية مشتركة للتغلب عليها بغرض تعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.



قالت نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن أسوان، إن ما يقام علي أرض أسوان من مشروعات كبري يأتي تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بضرورة التوسع في دعم القطاع الصناعي، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمر الاجنبي، نظرا لما تتمتع به المحافظة من فرص استثمارية متنوعة وواعده، لجذب الاستثمارات طبقًا للمقومات الصناعية والإقتصادية والثروات الطبيعية التي تزخر بها المحافظة من تنمية وبنية تحتيه وشكبة طرق وكهرباء وموانئ ونقل بري وغيرها.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن محافظة أسوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار علي أرضيها، وتوفير كافة السبل المتاحة وتسخيرها أمام المستثمر من اجل استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل للشباب وخفض نسبة البطالة، وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة، مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوي المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة علي ما توليه الدولة من اهمية لملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج ايجابية تدعم الاقتصاد الوطني، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه أكد الدكتور أحمد شيرين نائب الرئيس التنفيذي للترويج بالهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره ، علي توفير وتسخير كافة التسهيلات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل ما تملكه المحافظة من خريطة استثمارية ترتكز على رؤية واستراتيجية لفتح آفاق الاستثمار فى كافة مدن ومراكز المحافظة التي تتمتع بمزايا من ثروات تعدينية ومحجرية وسياحية وزراعية، فضلا عن ما تشهده المحافظة من تنمية مستدامة ومشروعات عملاقة في كافة المجالات.

في ذات السياق أكد اللواء حسام الدين جعفر رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، علي تبني الهيئة رؤية واستراتيجية استثمارية للترويج لمصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار الأجنبي وسلاسل الإمداد، مضيفًا أن تنفيذ الاستراتيجية يعتمد علي التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق المشترك للترويج لفرص الاستثمار داخلياً وخارجياً مع إطلاق المبادرات لتحفيز الاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى الإطار التشريعي الحديث والمتكامل بما ييسر إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الأراضي والتراخيص بجانب توفير العديد من الآليات لحل المنازعات والخلافات أن وجدت.

بدورهم اشاروا ممثلي محافظة أسوان، الي وجود نماذج ميسرة ووضع آلية للتعامل مع المستثمرين لسرعة تلبية طلباتهم وإزالة اي معوقات فيما يتعلق بإصدار الموافقات والتراخيص والتخصيص للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلی طرح الرؤی الاستثمارية الخاصة بالسعي نحو اقامة المشروعات الصناعية والحرفية والمناطق الاستثمارية المتخصصة، تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء أشرف عطية .

وأضافوا، أنه تم تجهيز عددا من الملفات التي تتعلق بالاستثمار، تمهيدا لطرحها على المستثمرين ورجال الأعمال، والتي تتم بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية فى قطاع الاستثمار، لافته الي طرح العديد من الإجراءات الجديدة للتعامل مع الطلبات الاستثمارية.

من جانبهم اعرب وفد رجال الأعمال والمستثمرين بدولة السودان عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية والحضور من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واللواء اشرف عطية محافظ أسوان والنائبة نيفين حمدي، علي التعاون المثمر والبناء وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي يمكن أن تواجه أي مستثمر تحت أي ظروف ، وبالأخص فيما يتعلق باصدار الموافقات أو التخصيص أو الترخيص.

وفي نهاية الاجتماع وجهت الدكتورة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، الشكر لمسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، واللواء أشرف عطية محافظة أسوان ، لرغبتهم الشديدة في اقامة مشرروعات استثمارية جديدة، وتسخير كافة الجهود لتذليل المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتحديد آليات طرح ألاراضي أمامهم، والعمل على حشد كافة الجهود والتعاون مع المستثمرين المصريين والاجانب لتحقيق نقلة نوعية على أرض المحافظة، مؤكدة علي وجود إصرار من الحكومة على وضع بوابة الجنوب على خريطة الاستثمار العالمية.