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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يكشف مخططات للقضاء على الأنفاق في قطاع غزة

أنفاق غزة
أنفاق غزة

تحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، عن مخططات القضاء على الأنفاق في قطاع غزة، والتي من بينها غمر الأنفاق بمياه البحر، مبينا أنها من بين أهداف العملية البرية في القطاع. 

علق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جنرال هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، على التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تهدف إلى إغراق شبكة أنفاق حماس في قطاع غزة، قائلا: "إنها فكرة جيدة".

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال "إننا نرى الكثير من البنية التحتية تحت الأرض في غزة، وكنا نعلم أنه سيكون هناك الكثير، وجزء من الهدف هو تدمير هذه البنية التحتية"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية. 

وجاءت تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على سؤال بخصوص تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وأضاف "هاليفي": "أن لدينا طرق مختلفة للتعامل مع الأنفاق، ولن أتحدث عن تفاصيل، لكنها تشمل متفجرات للتدمير، ووسائل أخرى لمنع نشطاء حماس من استخدام الأنفاق لإيذاء جنودنا"، وتابع "لذلك فإن أي وسيلة تعطينا أفضلية على العدو الذي يستخدم الأنفاق، وتحرمه من هذا الأصل، هي وسيلة نقوم بتقييم استخدامها" مشيرا إلى أن هذه فكرة جيدة، لكنني لن أعلق على تفاصيلها.

ردا على سؤال آخر بخصوص دخول المساعدات إلى قطاع غزة وسط الهجوم البري، زعم هاليفي أن الجيش الإسرائيلي يبذل “جهودا كبيرة” لضمان أنه يقاتل حماس فقط، ولا يلحق الضرر بالسكان المدنيين الفلسطينيين.

وادعى: "عدونا هو حماس، وليس السكان في قطاع غزة، وبالتالي هناك مساعدات إنسانية بما في ذلك الوقود الذي يسمح للمستشفيات ومضخات المياه ومحطات التنقية بالوقاية من الأمراض التي يمكن أن تنتشر".

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غمر أنفاق غزة بمياه البحر أنفاق غزة حماس السكان في قطاع غزة

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