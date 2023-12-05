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جامعة حلوان: ملف الوافدين علي رأس أولوياتنا.. وقنديل: لدينا 6000 طالب من 32 دولة مختلفة

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • رئيس جامعة حلوان : لدينا ٦٠٠٠ طالب وافد من ٣٢ دولة مختلفة 
  • نائب رئيس جامعة حلوان : نحرص علي تقديم رعاية شاملة للطلاب الوافدين 
  • جامعة حلوان : ملف الوافدين علي رأس اولوياتنا  

 

تحرص جامعة حلوان على الاهتمام بالطلاب الوافدين بكافة الكليات والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجون لها خلال العام الدراسي سواء لطلاب مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ، وذلك لأهمية دور الطلاب الوافدين حيث يعدون سفراء الجامعة داخل بلادهم. 

 

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة تستقبل الطلاب الوافدين خلال 21 كلية بهم  1100 برنامج لمرحلة البكالوريوس والليسانس وكذلك الدراسات العليا، و تقدم الجامعة خدمات طلابية متميزة لحوالي 6000 طالب وطالبة وافد من 32 دولة.

و تابع قنديل ان  الآلاف الخريجين  من حملة الماجستير والدكتوراة من  الجامعات المصرية العاملين بالجامعات الاجنبية أثبتوا جدارتهم عبر عشرات السنين من العطاء والتميز.

 

وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن مكتب الوافدين بالجامعة يعمل على تيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب داخل الجامعة، توفير الرعاية الكاملة للطلاب الوافدين داخل الجامعة، المساعدة فى حل المشكلات الدراسية والإقامة وغيرها داخل وخارج الجامعة، ووضع خطط جديدة مبتكرة لتوفير سكن وإقامة لهم على أعلى مستوى بالجامعة، وكذلك تحديد الاحتياجات المطلوبة من أجل ممارسة الطلاب الأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والفنية وغيرها داخل الجامعة خلال فترة دراستهم.

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان أن اهتمام الجامعة بملف الطلاب الوافدين يأتى على رأس أولويات خطة الجامعة، والاهتمام بالطلاب الوافدين من العوامل التي لها مدلول كبير في تحقيق جودة التعليم.

 

وكشفت إدارة  مكتب الطلاب الوافدين بجامعة حلوان أن المكتب يعمل على توفير الدعم والجودة في الخدمات والدراسة وكافة المتطلبات المتعلقة بالطلاب الوافدين، وإعداد خطة مستقبلية بخطوات واضحة لجذب المزيد من الطلاب للدراسة بجامعة حلوان والتى تضم عددا كبيرا من البرامج المميزة والواعدة التي تخدم سوق العمل داخل مصر وخارجها.

كما أوضحت إدارة مكتب الوافدين بجامعة حلوان أن اهتمام الجامعة بالوافدين يأتي في إطار خطة الجامعة وجهودها الدؤوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين، وبذل الجامعة قصارى جهدها لاستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تسهيل جميع الإجراءات و توفير نظام تعليم أكاديمي متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية و تقديم خدمات متميزة، و كل ذلك يأتى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بجذب الطلاب للدراسة فى مصر.

 

وقد استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفدا من وزارة التعليم العالي الليبية، والمكون من الدكتور فتحي الجغمني، الدكتور علي الفقي، ورافقهم إسماعيل اعبيد الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة حلوان والجامعات الليبية، وإبراز الإمكانيات المشتركة لخدمة البحث العلمي ورفع كفاءة الطلبة الليبيين.

و قام الوفد الليبي بجولة تفقدية لاطلاع على إمكانيات وخدمات المكتبة المركزية بالجامعة للباحثين وطلاب الدراسات العليا.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة،  الدكتور أحمد عبد الغني  مدير إدارة الوافدين، وفريدة محمد أمين مساعد الدراسات العليا.

Jobs Education التعليم والطلاب الجامعات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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