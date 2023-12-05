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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسائل من أبناء القنطرة للرئيس|حملة «السيسي.. استقرار وتنمية» تنظم فعالية جديدة في الإسماعيلية

صدى البلد


وصلت حملة السيسي استقرار وتنمية،  أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، إلى محافظة الإسماعيلية، إذ نظم أعضاء الحملة جولة في الشوارع لاستطلاع الآراء وتوزيع برشورات الحملة التي تروي أهم إنجازات دولة 30 يونيو الجديدة تحت شعار حكاية قائد وإرادة شعب.


و قال هيثم طواله مؤسس الحملة في بيان اليوم: التقينا مع عدد كبير من أهالينا الطيبين من مختلف الفئات العمرية، شباب وفتيات وسيدات ورجال، أكدوا أن مصر تحتاج في هذه المرحلة الاستثنائية من عمر الوطن إلي حكمة الرئيس السيسي، وسياساته الرشيدة التي جعلت بلدنا في مكانة مرموقة عالميا، وأصبح لنا صوت قوي مسموع ومؤثر في المحافل الدولية.


و أضاف أحمد فرج الله منسق الحملة في محافظة الإسماعيلية: تلقينا دعوات كريمة من أبناء القنطرة غرب والقنطرة شرق لزيارتهم، وتم تلبية النداء حرصا منا على التواصل معهم لدعم عزيز مصر الرئيس السيسي، الذي أحدث طفرة كبيرة وغير مسبوقة بمشروعات عملاقة في مختلف القطاعات شعر بها ولمسها المواطن الإسماعيلاوي.


أكد أحمد فرج الله: لمسنا حالة من الإجماع غير المسبوق على تأدية الواجب الوطني، وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لرد الجميل لقائد وزعيم وطني شريف اقتحم المشاكل بكل جرأة بعيدا عن المسكنات والشعارات الرنانة واضعا مصلحة مصر فوق الجميع والمواطن البسيط على رأس أولوياته منذ أن تولى مقاليد حكم البلاد. 


وتابع فرج الله: أبناء محافظة الإسماعيلية بصفة عامة والقنطرة بصفة خاصة لديهم وعي كبير بحجم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية، ومن هذا المنطلق سيضربون المثل والقدوة في الخروج بكثافة أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري، ليقولوا بكل فخر وتباهي، وبكل عزة وشموخ، نعم لباني نهضة مصر الحديثة، نعم لمن سطر اسمه بحروف من نور في تاريخ مصر الحديث، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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