برلمانية تشيد بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بمحور التنمية

أطلقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمين العام للمواطنة المركزية بحزب حماة الوطن ندوة الملتقي الجماهيري لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ٢٠٢٤ وذلك في جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع بحي مصر الجديدة.



وأحيا الملتقي الإعلامي جورج رشاد، و كانت الكلمة الأولي للنائبة مرثا محروس حيث أشادت، بها بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بمحور التنمية، فضلا عن اهتمامه بملفات عديدة كالمرأة وذوي الهمم وحقوق الإنسان.

كما أبدت البرلمانية، إعجابها الشديد بالتنوع الجماهيري من مختلف المحافظات والانتماءات والديانات لدعم الرئيس، موضحة أن المواطنة تتحقق في أبهي صورها.

يذكر أن الملتقي شهد حضور وفد من مجلس الشيوخ ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المحافظات ووفد من مجلس القبائل المصرية والعربية.



كما شهد الحفل كلمات حماسية من الضيوف تدعم المشاركة السياسية وتعزز من وعي المواطنين الحاضرين وحقهم في التصويت الانتخابي فضلا عن فقرات غنائية وطنية قدمتها فرقة الطرب العربي.

ومن أبرز الحضور :الشيخ د/ إسماعيل عابدين "إمام وخطيب بوزارة الأوقاف ومسؤول الدعوة الإليكترونية والمنسق الإعلامي لدى الوزارة" القس يوسف مجدي "كاهن كنيسة مارجرجس الروماني ألماظة" الأستاذ ناصر مأمون "وكيل اللجنة الاستشارية للشؤون السياسية بحزب حماة الوطن" الأب الربان فيليبس عيسى "كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر" النائب الدكتور رامي جلال "عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" الشيخ عماد السوركي "رئيس الاتحاد الوطني للقبائل المصرية والعربية".

وجاءت الكلمة الختامية للنائبة مرثا محروس" قائلة أعلن بكل فخر دعمي وانتخابي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رمز النجمة رئيسا لمصر ٢٠٢٤".