الولايات المتحدة ترسل طائرة مساعدات ثانية إلى غزة

قالت النائبة الرئيسية لوزير البيت الأبيض أوليفيا دالتون، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة نظمت رحلة مساعدات ثانية لقطاع غزة محملة بـ 36 ألف رطل "16329 كيلوجراما" من الإمدادات الغذائية والطبية.

وأضافت دالتون إن طائرة تابعة للقوات الجوية من طراز C-17 سلمت المواد إلى مصر، حيث كان من المقرر نقلها إلى غزة وتوزيعها من قبل وكالات الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

يذكر أن مصر هي أكثر دولة أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان له أمام مجلس الشعب أن مصر ساهمت بأكثر من 11200 طن حتى 19 نوفمبر، وهو ما يمثل نحو 4 أضعاف حجم المساعدات المقدمة من 30 دولة، بلغ مساعداتها مجتمعة 3 آلاف طن، من المساعدات المرسلة إلى القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.