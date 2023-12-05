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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد مرور 60 يوما من الحرب.. الشيمي: الدور المصري هو الأقوي فى دعم قطاع غزة

غزة
غزة

قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان إنه قد مر على غزة عملية الابادة الجماعية الممنهجة التى يقوم بها الجانب الإسرائيلي على مرئ ومسمع من العالم كله.


وأكد ،الشيمي ،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية الاي تي سي، تقديم الإعلامية انجي انور أن المشهد الاكثر بروزا هو المعايير المزدوجة التي تعتبر الأكثر فداحة أمام العالم، لافتا الى انها على مرئ  ومسمع من القوة الأمريكية والغربية.


وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا الأمر لم يأتي صدفة وانما جاء بترتيبات مشتركة،  مؤكدا ان الحرب جاءت في ظل انتخابات أمريكية نهاية العام القادم.

مصر أنفردت بجهود قوية على جميع الأصعدة  تجاه الموقف فى غزة


ولفت محمد عبد العظيم ،  إلى الصموت العالمي من جانب القوات الأمريكية والغرب من هذا الموقف، والمشهد الآخر هو عدم وجود مواقف موحده من بعض الأطراف خاصة المواقف العربية للدور المصري، فالدور المصري هو الاقوي كما ان مصر قامت بجهود متفرده على جميع الاصعدة في إدارة هذه الازمة واتخذت مواقف وخطوات ثابتة لكسر الحصار.

غزة الجانب الإسرائيلي انتخابات امريكية الصموت العالمي الدور المصري

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