دوسنتاريا والشجلة.. أستاذ الجهاز الهضمي: أمراض بكتيرية غامضة تصيب جنود الاحتلال بغزة

أوضح الدكتور محمد الشربيني أستاذ الباطنة العامة والجهاز الهضمي والمناظير بطب قصر العيني، أن مرض الدوسنتاريا ينتشر نتيجة اتباع عادات صحية غير سليمة والتى تأتي من عدم النظافة الجيدة والطعام الملوث، عدم تطهير الأدوات التى يتناول بها الأشخاص الطعام، الزحام الشديد اثناء الحرب ووجود المعسكرات في أماكن غير صحية مما يؤدي الي انتشار ما يسمي بالشجلة والسالمونيلا وهما ميكروب بكتيري وهما من اكثر البكتريا انتشارا.



وقال الشربيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ،مصر جديدة، المذاع على فضائية الاي تي سي، تقديم الإعلامية انجي انور إن هناك مرض يسمي الزوحار او "الدوسنطاريا " وهو مرض يصيب الشخص الذي يريد عملية الاخراج والغير متمكن منها ويتم تفريغ البطن كاملا وهذا ما يصيبهم أيضا بالإسهال والقيء.



وأشار أستاذ الباطنة العامة والجهاز الهضمي والمناظير بطب قصر العيني، إلى احتمالية كبيرة لظهور الجفاف على أهالي غزة يؤدي الى لخبطة في املاح الجسم مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم نع ارتفاع الحرارة في ظروف صحية فير مناسبة.