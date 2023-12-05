مي عمر وزينة ومنة شلبي..نجمات الفن يواسين ريهام عبد الغفور في عزاء والدها

حرصت عدد من النجمات على التواجد في عزاء الفنان أشرف عبد الغفور لمواساة ابنته ريهام عبد الغفور ومن بينهم زينة، ومي عمر، ومنة شلبي، ولقاء الخميسي، بسنت شوقي، هالة صدقي، وغيرهن.

تواجد الفنان يحيى الفخراني في عزاء الراحل أشرف عبد الغفور لمواساة عائلته، إلى جانب كل من زينة، والفنانة بوسي وابنتها مي نور الشريف وشريف رمزي وزوجته وعدد كبير من نجوم الفن.

حضر عزاء الفنان أشرف عبد الغفور كل من الفنان تامر حسني، ولبلبة وياسر جلال وعلي الحجار، ماجدة زكي، إيمان العاصي، تامر هجرس، حمدي الوزير، داليا البحيري، دنيا عبد العزيز وزوجها، ومحمد هنيدي، وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وفاء عامر وغيرهم.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على التواجد في عزاء الفنان أشرف عبد الغفور ومواساة ابنته ريهام عبد الغفور، ومنهم ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، إياد نصار، سيد رجب، حمزة العيلي، صبري فواز، وغيرهم.

توافد عدد كبير من نجوم الفن على عزاء الفنان أشرف عبد الغفور في مسجد الشرطة، أبرزهم كريم عبد العزيز، نسرين أمين، روجينا، لقاء سويدان وغيرهم.

وصلت الفنانة ريهام عبد الغفور، وابنها وزوجها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد منذ قليل لاستقبال المعزين في وفاة والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي توفي أول أمس في حادث سيارة.