البلاتينية والقمة.. تعرف على شهادات الادخار بهذه البنوك وبأعلى عائد

يهتم الكثير بالبحث عن مميزات شهادات الادخار بالبنوك كوسيلة لحفظ الأموال وتأمين دخل صادر عنها سواء شهريا أو سنويا، وهناك من يسعى لفتح هذه الشهادات بالبنوك بأسماء الأبناء كنوع من تأمين مستقبلهم .

وهناك العديد من شهادات الادخار وبمميزات تنافسية ، ويستعرض صدى البلد عدة أنواع صادرة عن هذه البنوك:

شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد المتغير 2023

- تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

- تعد شهادة ادخار البنك الأهلي 2023 الثلاثية ذات العائد الشهري ذات عائد متغير طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك فإنه يجري احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

- يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يصل في السنة الأولى 22%، وفي السنة الثانية 18%، وفي السنة الثالثة 16%.

شهادة ادخار أمان المصريين 2023

- يبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة ادخار أمان المصريين من 500 جنيه.

- يصل الحد الأقصى للاستثمار في الشهادة 2500 جنيه.

- يتم الاستثمار في الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد 13%.

- لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.

- يتم استرداد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة «القيمة الاسمية + العوائد المتبقية بعد الخصم قيمة الأقساط»، ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

شهادة ادخار القمة من بنك مصر 2023

- تصدر شهادة ادخار القمة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الاستثمار في شهادة القمة: 3 سنوات.

- يسجل الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تتميز بسعر الفائدة الثابت طوال فترة الشهادة ويصرف العائد شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة البريمو الثلاثية من بنك القاهرة 2023

تفاصيل شهادة ادخار بنك القاهرة

- تصل نسبة الفائدة لـ 19%.

-تتميز شهادة ادخار البريمو الثلاثية بأن سعر الفائدة متغير.

- تصل مدة الاستثمار في الشهادة لـ 3 سنوات.

- يتم صرف العائد بشكل ربع سنوي.

- يتم الاستثمار فيها بالعملة المحلية.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

أعلى عائد على شهادات الادخار 2023

يرصد صدى البلد أعلى عائد على شهادات الادخار 2023 في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وفق المواقع الرسمية للبنوك.

أعلى عائد على شهادات الادخار 2023 .. شهادة البنك العربي الإفريقي 40%

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- العائد على الشهادة: 40% من إجمالي قيمة الشهادة مدفوعة مقدماً.

- دورية صرف العائد على شهادة الادخار: يصرف مقدمًا.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي.. الفائدة 22%

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- سعر العائد: 22% السنة الأولى 16% السنة الثالثة، 18% السنة الثالثة.

- دورية صرف العائد: شهري.

شهادة ادخار بعائد 40%

ويقدم البنك العربي الأفريقي شهادة الادخار المدفوعة مقدمًا، بعائد 40%، من قيمة الشهادة، والمدة 3 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى يكون 5000 جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه دون حد أقصى.

وفى حالة ربط شهادة ادخار ثلاثية بمبلغ قدره 300000 جنيه ستحصل على 10 آلاف جنيه شهرياً وأنت فى بيتك حيث يتم صرف العائد بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط.

- تصدر شهادة ادخار القمة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الاستثمار في شهادة القمة: 3 سنوات.

- يسجل الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تتميز بسعر الفائدة الثابت طوال فترة الشهادة ويصرف العائد شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- سعر الفائدة ثابت طوال الـ3 سنوات على الشهادة ويصرف بنحو 19% سنويًا يصرف شهريًا.

شهادة ادخار أمان المصريين من بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادة ادخار ابن مصر وتفاصيلها كالتالي:

- تصدر شهادة ادخار ابن مصر للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الاستثمار في الشهادة لـ 3 سنوات.

- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة ادخار ابن مصر المتناقصة 2023

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- سعر الفائدة على شهادة ادخار ابن مصر يصل لـ 22% سنويًا لدورية الصرف الشهرية، وذلك خلال العام الأول، 18% خلال العام الثاني و16% بالعام الثالث.