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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الريادة: السيسي الرجل المناسب لقيادة مصر في ظل أصعب ظروف إقليمية ودولية

كمال حسنين رئيس حزب
كمال حسنين رئيس حزب الريادة

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن ما تشهده مصر من نجاحات متتالية وتنمية غير مسبوقة في مختلف المجالات خلال فترة حكم الرئيس السيسي، دفعنا جميعا لإعلان دعمنا ووقوفنا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أنه لا يمكن تغافل ما حدث من إنجازات ترتقي بمعيشة المواطن البسيط وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة.

وأضاف "حسنين"، خلال المؤتمر الوطني الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقام بمدينة الغردقة، والذي ينظمه حزب "المصريين" برئاسة المستشار حسين أبو العطا، وتحت رعاية تحالف الأحزاب المصرية، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة على الأرض، والسنوات الأخيرة شهدت كمًا غير مسبوق من الإنجازات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل، موضحا أن الرئيس حقق طفرة كبيرة في كل المجالات والقطاعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية.

وأوضح رئيس حزب الريادة، أن الوضع الراهن في المنطقة، والصراعات المستمرة في المنطقة المحيطة بمصر، يجعلان الدعم المتجانس حول الرئيس السيسي أمرًا ضروريًا لمواجهة شتى التحديات الأمنية والسياسية، مؤكدا أن مصر شهدت إنجازات كبيرة في مختلف القطاعات خلال فترة حكم الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها إلا أنها تسعى لدفع عجلة الإنتاج على مستوى القطاعات الإنتاجية والصناعية، لا سيما وأن القيادة السياسية حرصت على توطين المزيد من الصناعات وتنمية المشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أن مصر حاليا في مفترق طرق، خاصة في ظل كل ما تواجهه من تحديات اقتصادية وأخرى خارجية في المنطقة العربية والأفريقية، منوها بأن كل فئات المجتمع المصري يدعمون ويؤيدون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جدير بالذكر أن المؤتمر الوطني الجماهيري الكبير والحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقام بمدينة الغردقة، والذي ينظمه حزب "المصريين" برئاسة المستشار حسين أبو العطا، بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين الأبرار.

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