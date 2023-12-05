قبطان بحري.. وفاة نجل الطبلاوي وصلاة الجنازة في مسجد المشير طنطاوي غدا

أعلن محمد الساعاتى، مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، نبأ وفاة القبطان بحرى محمود الطبلاوى (١٩٦٦م)، نجل المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوى قارئ الإذاعة والتليفزيون ونقيب قراء القرآن السابق عن عمر يناهز 57 عاما.

وقال إبراهيم الطبلاوى (نجل الشيخ)، إن الوفاة جاءت طبعية بالمنزل وكان قد مرض قبلها لمدة أسبوعين، منوها أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد ظهر غدا الأربعاء بمسجد الدكتور مصطفى محمود بالمهندسين وستقام ليلة العزاء فى نفس اليوم بقاعة الصفا بمسجد المشير محمد حسين طنطاوى.

القبطان بحرى محمود الطبلاوى

وأضاف الساعات, إن نقابة محفظى والكريم برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- إذ تنعى الفقيد رحمه الله وتدعو له بالرحمة والغفران.

من جانبه قال الشيخ محمد حشاد نقيب القرآن: لقد لحق الفقيد بوالده والنقابة إذ تتقدم بخالص العزاء والمواساة للعائلة الكريمة وتدعو الله تبارك وتعالى لهما الرحمة والغفران وأن يشفع فيهما القرآن وسيدنا النبى العدنان. سائلين المولى عز وجل أن ينزل السكينة على أسرته ونتقدم بخالص العزاء فى ابن شيخنا الراحل الراحل وإلى العائلة جميعهم ونخص منهم المحاسب إبراهيم والشيخ محمد محمد الطبلاوى.