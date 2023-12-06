إيهاب الكومي: مفيش مشكلة مع فيتوريا.. واعتذرت عن خبر وساطة الزمالك

أكد الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه لا توجد أي مشكلة مع فيتوريا.



وردّ الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، تفاصيل تصريحات الكابتن أحمد حسام ميدو، قائلاً: طلع اتكلم عني من مبدأ ولا تقربوا الصلاة وساب باقي الآية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه فوجئ صباح اليوم بتصريح للكابتن ميدو وبعدها أرسل رسالة فسّر له كل شيء، لأنه أخذ جزءًا من كلامه.



وقال إنه تحدّث في إحدى الحلقات عن تدخل فيتوريا للتفاوض بين الزمالك ولشبونة لتقسيط عقوبة شيكابالا، موضحًا أن هناك بعض الصحف تناولت الخبر قبل أن يتحدث عنه، مؤكدًا أنه عاد واعتذر عندما تأكد من عدم دقة الخبر.

وقال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم إنه معنى بشئون الأندية المصرية ويكون مخطئاً لو تقاعس عن حل مشكلة تخص أحد الأندية المصرية .



وأكد الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه يعمل في الإعلام منذ 23 عامًا، ومتحدث رسمي باسم الجبلاية، ولم يقل أي معلومة تخص اتحاد الكرة ولم يخرج أي سر عن الاتحاد في برامجه أو يبلغه لأي صحفي في مصر.



واختتم: لازم نخاف على بعض أكثر من كده، كان نفسي الكابتن ميدو يسأل قبل ما يقول الكلام ده، مُضيفًا: تواصلت مع الزملاء في المنتخب ولا يوجد أي مشكلة مع فيتوريا.