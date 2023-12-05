برلماني: السيسي جعل مصر دولة صاحبة قرار في مختلف قضايا المنطقة

قال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، إن الدولة المصرية حققت مبادئ حقوق الإنسان من خلال العمل الفعلي على أرض الواقع من خلال المشروعات التنموية، والتشريعات التي تخدم احتياجات المواطن المصري فضلا إطلاق العديد من المبادرات التي تعمل علي توفير الحياة الكريمة للمصريين.

وأضاف النائب أحمد العوضي ، خلال كلمته بمؤتمر حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز بشكل كبير لحقوق الإنسان، ومنذ توليه المسؤولية وهو يحقق إنجازات غير مسبوقة في كل أنحاء الوطن، لافتا إلى أن صعيد مصر أصبح ينعم بكم كبير من الإنجازات من طرق وسكك ومشروعات تنموية، مؤكداً أن القضاء على الإرهاب هو أهم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في حماية الأمن القومي، لافتا إلى أن تنمية سيناء مستمرة، ومخطط لها أن تكون ذات كثافة سكانية كباقي محافظات مصر.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي جعل الدولة المصرية دولة راسخة صاحبة قرار في مختلف قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ورفضت مصر مبدأ التهجير عبر فرض رأيها على العالم، مشيرا الي أن الكثير من الدول مثل أمريكا بدأت في تغيير رأيها وهو تهجير أهالي غزة نتيجة تصريحات الرئيس السيسي.

وطالب النواب النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الشعب المصري جميعاً الي المشاركة بقوة من التاسعة صباحا في اليوم الأول من الانتخابات والاحتشاد بقوة أمام اللجان، قائلا: "نريد نتيجة مشرفة" .