حجازي: حوار مجتمعي قبل أي قرار لتطوير التعليم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير التعليم سيتم على مراحل، وقبل أي قرار سيكون هناك حوار مجتمعي، ثم مشروع قانون، ثم يعرض على مجلس النواب.

وأضاف حجازي ، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الطالب سيدرس ساعات دراسية وليس فصولا دراسية، هذه محددات عامة، لكن استعنا بأساتذة من المركز القومي للامتحانات والمركز القومي للبحوث، ودرسنا نظم التعليم في العالم.

ولفت إلى أن التعليم العالي شريك في تطوير منظومة التعليم، وسنعلن مع وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي محددات شكل التعليم الجديد، ثم نقدم مشروع القانون معا.

