وزير التعليم: لم يحدث تسريب لأي امتحان ثانوية عامة بعد 2016

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك فارقا بين التسريب والغش في امتحانات الثانوية العامة، فالتسريب هو معرفة أسئلة الامتحان قبل توزيعها على الطلاب باللجنة في الساعة التاسعة صباحا.

وأضاف حجازي ، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التسريب لم يحدث بعد العام 2016، والسبب في ذلك أن هناك جهة سيادية تطبع الأسئلة، لكن تداول الامتحان بعد بداية اللجان أمر وارد.

وأوضح الوزير أنه أصبح هناك باركود لكل ورقة إجابة، وإذا تم تسريب الاختبار من أي ورقة إجابة يمكن معرفة الطالب الذي صورها في دقائق، وكذلك في البابل شيت صممنا 2 باركود، أحدهما على الأسئلة والثاني على البيانات.