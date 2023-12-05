الأوضاع في غزة.. محافظ شمال سيناء يستقبل رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

استقبل محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، أثناء وصولها إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء وذلك بحضور السفيرة الأمريكية في القاهرة وأعضاء الهلال الأحمر المصري.



وأكد محافظ شمال سيناء على الجهود المصرية في استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن المساعدات تصل إلى شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي.



وأضاف أنه يتم تخزين المساعدات التي تصل إلى المحافظة في مخازن مؤمنة في مدينة العريش، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.



من جانبها، أكدت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وصول 36 ألف رطل من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية من الوكالة على متن طائرة إلى مطار العريش الدولي، حيث سيتم إدخالها إلى قطاع غزة.



وأشارت إلى توفير الإمدادات الصحية والمأوى والغذاء وغيرها من المساعدات لسكان قطاع غزة والضفة الغربية المتضررين من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وأعلنت عن إنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى الفلسطينيين، حيث ستديره منظمات غير حكومية.



وأشارت إلى التزام واشنطن إزاء حماية المدنيين وضرورة تجاوز الإمدادات الإنسانية المستويات التي وصلت إليها خلال الهدنة الإنسانية، لافته إلى أنها ستعمل على تسريع وتيرة تقديم المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع مختلف الجهات.



وقامت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرافقها محافظ شمال سيناء والسفيرة الأمريكية في القاهرة وأعضاء الهلال الأحمر المصري بتفقد للمساعدات الخاصة بقطاع غزة في مخازن مدينة العريش.

