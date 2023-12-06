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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يحذر من احتمال وقوع هجمات إرهابية خلال أعياد الميلاد

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن هناك تحذيرات من احتمال وقوع هجمات إرهابية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشف لويس ميجيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن وجود تحذيرات داخل الاتحاد من احتمال وقوع هجمات إرهابية فى الدول الأعضاء على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال بوينو "لدى السلطات المعنية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معلومات تشير إلى أن هناك خطورة بشأن وقوع هجمات إرهابية في دول الاتحاد بسبب الحرب فى غزة خلال فترة أعياد الميلاد".

وأضاف "هذا التقييم جاء من تحليل معلومات وردت للمفوضية الأوروبية من وزراء داخلية دول الاتحاد، والتى تشير إلى زيادة معدلات جرائم معاداة السامية وأيضا كراهية المسلمين في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وكانت إيلفا يوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، قالت خلال اجتماع وزراء الشؤون الداخلية بدول التكتل إن الاتحاد الأوروبي يواجه حاليا خطرا إرهابيا متزايدا بسبب الحرب  الدائرة في قطاع غزة. 

وأوضح بوينو أن المفوضية الأوروبية تناقش حاليا اقتراحات قانونية جديدة لمكافحة الجرائم التى تتعلق بكراهية الأقليات فى الفضاء الإلكتروني في دول الاتحاد.

كما أشار إلى اقتراح قانوني آخر بتجريم “كراهية الأقليات، سواء كانوا يهودا أو مسلمين أو أقليات دينية أخرى”، مطالبًا بالتعاون الأوروبي فى مواجهة تمويل المنظمات الإرهابية.

وأضاف "نرصد جرائم كراهية ضد المسلمين وضد أقليات أخرى عبر المحتوى المنشور إلكترونيا. وسجلنا بالفعل زيادة  فى هذا المحتوى داخل الاتحاد الأوروبي بسبب الاستقطاب الموجود حاليا فى أوروبا بسبب الحرب في غزة".

إسرائيل هجمات إرهابية غزة الاتحاد الأوروبي

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