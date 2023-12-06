اليابان تعلن مشاركة زيلينسكي في الاجتماع الافتراضي لقادة مجموعة السبع

أعلنت حكومة اليابان، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك في الاجتماع الافتراضي لقادة مجموعة السبع المقرر عقده اليوم الأربعاء.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو للصحفيين إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا "سيستضيف القمة الافتراضية لمجموعة السبع".

وأضاف "وفي الاجتماع، بالإضافة إلى زعماء مجموعة السبع، سينضم الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى الجزء الأول".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، ألغى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في اللحظة الأخيرة خطابه أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي، والذي كان من المفترض أن يقدم خلاله تقريرًا عن الوضع على الجبهة ويطلب استمرار الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.

وحسب موقع “نيوزماكس” الأمريكي، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، “حدث شيء ما في اللحظة الأخيرة'.

وكان من المفترض أن يلقي زيلينسكي خطابه عبر الفيديو.

واعترف البيت الأبيض في اليوم السابق بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا بعد نفاد الأموال المخصصة.