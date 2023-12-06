نجم ليفربول السابق يحذر من انتقال محمد صلاح إلى السعودية

حذر ماركوس بابل، مدافع ليفربول السابق، من أن محمد صلاح قد لا يجد نفس الحب من الجماهير إذا انتقل إلى السعودية الصيف المقبل.



الدولي المصري هو أسطورة ليفربول بعد مسيرة رائعة في أنفيلد، ولكن يبدو أن هناك بعض الشكوك العالقة حول ما إذا كان سيظل في النادي الموسم المقبل أم لا، ويتمتع صلاح بسجل مذهل بلغ 199 هدفًا في 324 مباراة لعمالقة ميرسيسايد منذ انضمامه من روما في عام 2017، لكنه لا يصغر سنًا ويعترف بابل بأنه يمكن أن يرى النادي يميل إلى قبول عرض ضخم له في النهاية لهذا الموسم.

حب جماهير ليفربول لمحمد صلاح

وقال بابل حصريًا لـ Ladbrokes Fanzone، الذي لعب للنادي بين عامي 2000 و2004: "أمل أيضًا أن يأخذ صلاح في الاعتبار حب جمهور الأنفيلد عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار، لأنه من غير المرجح أن يتمكن من تكرار هذا الشعور في أي مكان آخر، وآمل حقًا أن يبقى وكل مشجع يحبه، المدينة تحبه، النادي يحبه، ولا أعرف ما إذا كان سيحصل على نفس الحب في المملكة العربية السعودية ، .

الأموال السعودية تغري ليفربول

وأضاف بابل: “اسمع، لا يمكنك أن تكون متأكدًا بنسبة 100٪ من بقاءه مع الكثير من الأموال في السوق القادمة من المملكة العربية السعودية إذا جاء عرض بقيمة 150/200 مليون إلى الطاولة، فستقول كنادي، علينا القيام بذلك، وفي نهاية المطاف، الأمر يعتمد على ما يريده صلاح نفسه أيضًا، وإنه مرتبط بعقد كبير الآن، لكنني أتفهم ما إذا كان سيقبل عرضًا ضخمًا من المملكة العربية السعودية".

وتابع مدافع ليفربول السابق:"لقد رأينا بعض التعاقدات الطموحة التي قامت بها الأندية السعودية قبل بضعة أشهر عندما انتقل أمثال روبن نيفيز ورياض محرز ونجولو كانتي والعديد من اللاعبين الآخرين إلى هناك، بينما وضع كريستيانو رونالدو هذا الاتجاه عندما انضم إلى النصر منذ عام تقريبًا، ومن المؤكد أن صلاح يبدو منطقيًا باعتباره نوعًا آخر من النجوم الذين يمكن استهدافهم، لكن مشجعي ليفربول سيأملون بالتأكيد أن يبقى معهم لأطول فترة ممكنة".