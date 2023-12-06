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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنون مطلق.. بايدن يخشى إنهاء الشيوخ الأمريكي الدعم لأوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا بأنه سيكون غلطة كبيرة و"جنون مطلق بالنسبة للولايات المتحدة، وضد مصالحها".

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه إذا لم يوافق مجلس الشيوخ على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، فإن ذلك سيفتح صندوق باندورا.

وقال بلينكن أمس الثلاثاء، في كلمته خلال فعالية نظمها "تحالف القيادة العالمية الشاملة للولايات المتحدة": "يجب علينا ضمان استمرار أوكرانيا في تحقيق النجاح واستمرار تعرض روسيا للفشل. إذا لم نقدم المساعدات لأوكرانيا، فهذا يعني السماح للرئيس فلاديمير بوتين بالعمل دون عقاب، وهو ما سيفتح صندوق باندورا للعدوان في كل العالم".

وأكد بلينكن أهمية موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على المساعدات الخارجية بالنسبة لإسرائيل، لضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر مرة أخرى.

وتابع الوزير القول: "أستطيع أن أخبركم أين يوجد الذين لا يريدون رؤية الموافقة على حزمة [المساعدات] الإضافية. إنهم يجلسون في مكاتبهم في بكين وموسكو وطهران".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، ألغى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في اللحظة الأخيرة خطابه أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي، والذي كان من المفترض أن يقدم خلاله تقريرًا عن الوضع على الجبهة ويطلب استمرار الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.

وحسب موقع “نيوزماكس” الأمريكي، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، “حدث شيء ما في اللحظة الأخيرة'.

وكان من المفترض أن يلقي زيلينسكي خطابه عبر الفيديو.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكرانيا مجلس الشيوخ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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