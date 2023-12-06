تكليفات رئاسية بإعطاء أهمية خاصة لملف سياحة اليخوت.. ونواب: قرار إيجابي يستهدف توفير عملة صعبة وفرص عمل وتعزيز الاقتصاد

أعضاء البرلمان عن توجيهات السيسي بشأن سياحة اليخوت:

سياحة اليخوت من أغنى أنواع السياحة في العالم

نحتاج لجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر

ضرورة تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق

دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة

أيد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم، مؤكدين أن سياحة اليخوت من أغني أنواع السياحة فى العالم بسبب أن السياح ذوي الدخول العالية هم من يرغبون فى السفر اليها والاستفادة بها.

فى البداية قدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، روشتة برلمانية لتطوير السياحة فى مصر خصوصا بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.

وأكدت “علي” فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تمتلك مقومات سياحية لا مثيل لها على مستوى العالم تجعلها وجهة حقيقية لجميع الأسواق الأوروبية، إلا أننا يجب أن نتعامل بمزيد من الواقعية والعمل على أرض الواقع حتى نستطيع تحقيق أي أهداف مرجوة، لافتة إلى أن القطاع السياحي فى الوقت الحالي يواجه الكثير من التحديات والعقبات وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية الطاحنة والحروب.

تعزيز بيئة الاستثمار فى مصر

وشددت رئيس سياحة النواب على أهمية العمل على تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض و تقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.

وأشارت رئيس سياحة النواب إلى أهمية العمل بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق، وأن فرض أي رسوم أو تحصيلها يكون من خلال وزارة السياحة فقط؛ حيث إنها المنوطة بهذا الأمر وفق نص القانون، وتطوير أدوات التسويق والحجز والمتابعة والمراقبة بما يسهل حصول السائح على الخدمة بسهولة.

وأكدت ضرورة تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي إلى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.

وقالت سحر مصطفى عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي لزيادة عائدات السياحة فى مصر وتكليفاته بإعطاء أولوية لسياحة اليخوت لم تأت من فراغ، لافتة إلى أن سياحة اليخوت من أغني أنواع السياحة فى العالم بسبب أن السياح ذوي الدخول العالية هم من يرغبون فى السفر إليها والاستفادة بها.

توفير مستوى عالٍ من الرفاهية والترفيه للسياح

وأضافت “مصطفى” لـ"صدى البلد"، أن سياحة اليخوت تعتبر جزءًا من قطاع السياحة الفاخرة، حيث يتم توفير مستوى عالٍ من الرفاهية والترفيه للسياح ويتم توفير خدمات فاخرة على متن اليخوت مثل الطهاة الخاصين والمُضيفين والخدمات الشخصية، مما يضمن تجربة سفر فاخرة ومميزة للسياح ولابد ان تهتم الدولة بهذه السياحة الفاخرة لتطويرها وجذب عدد كبير من السائحين لمصر.

تعزيز الاقتصاد الوطنى

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قطاع سياحة اليخوت يُسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإيرادات السياحية، قائلة:"بما أن سياحة اليخوت تُعتبر قطاعًا ذا قيمة مضافة عالية، فإن تعزيزها يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية هامة بما فى ذلك خلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية وزيادة الإنفاق فى المجتمعات المحلية".

وبدورها أيدت النائبة نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.

وقالت “مبروك” لـ"صدى البلد"، إن مصر تمتلك جميع أنواع السياحة المختلفة، ونحتاج إلى اهتمام أكبر لتنشيط السياحة وجذب شريحة أكبر من السائحين لمصر في ظل الإمكانيات السياحية والآثارية الضخمة التي تمتلكها مصر مقارنة بأي دولة أخرى.

عوائد اقتصادية كبيرة عن طريق سياحة اليخوت

وقالت “مبروك” فى حوار لها لـ"صدى البلد" إن الدولة تبذل جهدا كبيرا في تطوير بعض من أنواع السياحة مما جعلها تحقق إيرادات سياحية مثل سياحة اليخوت فهي من أغنى أنواع السياحة حيث إن أصحابها غالبا من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة علي الإنفاق وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة المصرية‏.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إلى أن الدولة أيضا تبذل جهد ضخم في تنمية السياحة الشاطئية في مصر التي تجتذب عددا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم، وما قامت به الدولة في الترويج لمهرجان العالمين الذي هو جزء كبير منه ترويجي للسياحة الشاطئية فالعالمين بها عدد كبير من أجمل الشواطئ الموجودة بهذه المنطقة، ونحتاج إلى المزيد من الخطط الترويجية لجذب أفواج كبيرة من السائحين لمصر خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا بالإشارة إلى أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف شديد الأهمية، موضحًا أنه أصدر -في شهر أغسطس 2022- قرارًا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانيء البحرية والذي نصّ على إنشاء "نافذة رقمية" موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل -من خلال قطاع النقل البحري- إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.